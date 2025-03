Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … la bella maglia da trasferta della neopromossa Lazio affetta da pareggite

Lada1988-89Questa settimana presentiamo una rara e bellissima divisa darisalente alla stagione 1988-89, quando i biancocelesti del presidente Calleri si riaffacciarono in serie A dopo tre anni di “purgatorio” in serie B.Laè di pregevolissima fattura, essendo stata prodotta dal Maglificio Torinese, azienda di proprietà del marchio torinese “Robe di Kappa”. Lanel tessuto e nella numerazione è del tutto simile a quelle già prodotte dall’azienda per la Juventus.Frontecon sponsor e stemma Infatti, laè stata realizzata nel cosiddetto cotone makò che rende la divisa più vestibile oltre che molto elegante. Laè, ovviamente, quella dae si presenta tutta gialla, così come i pantaloncini (in foto) ed i calzettoni.