Una camminata per la prevenzione del carcinoma

Tutto pronto per la settima edizione di ‘Cammin.Andos’. Si tratta di unanon competitiva di 5km per promuovere e sensibilizzare ladelmammaria e l’attenzione nei confronti delle donne operate al seno. L’appuntamento è domenica dalle 9.30 con partenza prevista alle 10 in piazza San Giorgio, con percorso che sarà sulle mura estensi. L’iniziativa è organizzata da Andos Ferrara, Csi (Centro Sportivo Italiano) Ferrara e LyondellBasell, con il contributo dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara ed è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale. Sono intervenuti l’assessora alle politiche sociosanitarie, Cristina Coletti, la presidente Andos Ferrara, Marcella Marchi, il presidente di C.S.I. Ferrara, Enrico Venturini e la responsabile della comunicazione LyondellBasell, Loredana Elia.