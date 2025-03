Zon.it - Un team contro il bullismo: “Lo psicologo nelle classi. Vogliamo ampliare il progetto”

Leggi su Zon.it

L’Istituto Superiore Tonino Guerra di Cervia ha dato vita a unantiper affrontare uno dei fenomeni più delicati e diffusi tra i giovani: il, spesso amplificato dai social. Ilè stato avviato anche alla luce della nuova normativa in materia, e mira a costruire una rete di prevenzione e intervento.Una squadra multidisciplinare, composta da, psicoterapeuta, un docente-avvocato, un docente di sostegno e la dirigente scolastica Scilla Reali, si occupa di monitorare e intervenire sui casi interni alla scuola. Ilsi è già attivato in alcune situazioni in cui il clima in classe risultava compromesso: prese in giro online, segnalazioni di genitori, episodi di isolamento sociale. «Spesso – spiega Reali – si tratta di ragazzi in difficoltà familiare o sociale, con disagi da sostenere e non da giudicare».