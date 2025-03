Metropolitanmagazine.it - Un sottomarino turistico è affondato nel Mar Rosso: ci sono morti e feriti

Il quotidiano Al Hadath ha riportato la notizia di un, chiamato Sindbad,nel Mar, al largo di Hurghada, nota località egiziana. A bordo c’erano quarantacinque persone. Di queste, ventinovestate tratte in salvo, mentre seimorte; i, invece,nove, di cui quattro in condizioni critiche. Il sommergibile era in partenza per un tour guidato delle barriere coralline dell’area, immergendosi fino a venticinque metri di profondità. A gestire l’attività è la società Sindbad, che dà il nome anche all’imbarcazione.Il naufragio è avvenuto a circa un chilometro dalla costa, davanti al molo di un noto hotel. Le cause dell’incidente, al momento, rimangono sconosciute. Il Consolato generale russo ha fatto sapere che i turisti a bordo del batiscafo erano tutti di cittadinanza russa e appartenenti alla compagnia Biblio Globus; alcuni di essi erano minorenni.