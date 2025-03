Forlitoday.it - Un sogno chiamato serie C, bomber Michele Trombetta sprona il Forlì: "Ora completiamo l'opera"

Leggi su Forlitoday.it

Non poteva mancare uno squillo dinel successo per 3 a 2 imposto dalsul Ravenna nel derby di domenica scorsa e che è valso l'allungo in classifica da parte dei biancorossi in testa al campionato a +5 proprio ai danni dei cugini bizantini. Arrivato nel mercato invernale.