Un servizio di dopo scuola per i ragazzi

C’è ancora tempo per iscriversi a ‘Ludicamente’, il nuovopromosso dal Comune per bambini dai 7 ai 10 anni e perdagli 11 ai 14. Una nuova iniziativa che punta a dare una risposta alle numerose richieste di genitori e studenti. Il centro aprirà lunedì 31 marzo con un’offerta che prevede non solo attività ludiche, educative, culturali e di socializzazione, ma anche assistenza e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici. Possono presentare domanda gli iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti e non residenti nel Comune. Ilsarà attivo, con orari differenziati a seconda delle diverse fasce d’età, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 19,30 e il sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Ludicamente sarà ospitato alladell’infanzia ‘Garibaldi’ in via Solferino, e potrà accogliere un numero massimo di 21 bambini dellaprimaria e un numero massimo di 20 adolescenti per la fascia dellasecondaria di primo grado.