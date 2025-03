Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, trame UPAS di venerdì 28 marzo 2025: Valeria sabota il riavvicinamento tra Manuela e Niko

Leggi su Sbircialanotizia.it

Nell’ultima puntata della settimana, in onda28è determinata a non lasciare campo libero a. Pur di non vedere la Cirillo trionfare nel riconquistarepassa al contrattacco: convince la nipote Mina, are l’evento al parco archeologico organizzato da, complicando così il tentativo ditra lei e . L'articolo Unaldi28iltraè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.