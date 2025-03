Amica.it - Un layering strategico è ciò che può salvarci durante le prime settimane di primavera

Un giorno il sole splende e si può uscire in maglietta, quello dopo viene voglia di tirare fuori dall’armadio ancora una volta il piumino. Un giorno il mattino il cielo è coperto e nel pomeriggio no.lediè sempre complicato azzeccare l’outfit giusto proprio per i continui cambi di temperatura. L’unica soluzione è quella di optare per un look a strati. Con il meteo indeciso è fondamentale padroneggiare l’arte del. Ovvero vestirsi puntando su sovrapposizioni strategiche da giocare in caso di necessità. Ma questo non solo per una questione puramente funzionale. Stratificare i capi può rivelarsi anche un ottimo modo di dare spazio alla creatività, ottenendo outfit insoliti e di tendenza.