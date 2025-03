Lanotiziagiornale.it - Un italiano su 4 a rischio povertà: la guerra al reddito di cittadinanza e al salario minimo presenta il conto

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il colpo di spugna suldie il no aldel governo Melonino il, smontando la propaganda della maggioranza sul boom dell’occupazione. I dati pubblicati ieri dall’Istat ci dicono che nel 2023 ildelle famiglie italiane è diminuito in termini reali e che le disuguaglianze disi stanno allargando.Aumenta la quota di popolazione adio esclusione sociale, cala ilreale delle famiglie e peggiorano due indicatori-chiave dei divari dicome l’ammontare dipercepito dalle famiglie più abbienti in rapporto a quello percepito dalle famiglie più povere e l’indice di concentrazione di Gini.Preoccupante il dato sullalavorativa: oltre un quinto dei lavoratori sono a bassoe aumenta la quota di occupati adilavorativa.