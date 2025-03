Ilrestodelcarlino.it - Un inferno lungo 33 minuti: “Portato in giro per bancomat sotto minaccia del coltello”

Reggio Emilia, 27 marzo 2025 – Picchiato,to con une sequestrato per oltre mezz’ora, costretto a vagare per il centro storico di Reggio alla ricerca di unper dare i soldi ai suoi aguzzini. È l’incubo vissuto da Nicola Bartoli, 24 anni, studente fuorisede di Recanati (in provincia di Macerata), iscritto alla magistrale in Controllo e Sicurezza degli Alimenti di Unimore. Un’aggressione brutale, avvenuta nella notte fra domenica e lunedì, che ha colpito duramente lo studente. Nicola, come è iniziato tutto? “Ero partito da casa alle 20.30 e sono arrivato a Reggio poco dopo l’una di notte con un treno regionale. Dopo aver attraversato ilpassaggio della stazione e piazzale Marconi, ho imboccato via Eritrea. All’altezza dell’incrocio con via Lama Golese mi si avvicina un ragazzo, tunisino, tra i 20 e i 25 anni”.