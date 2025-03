Un Festival Mascagni grandi firme per gli 80 dalla morte del compositore livornese

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Passerella in Regione per uno deipiù attesi dell’estate musicale toscana, quello intitolato a. Un cartellone di spettacoli conospiti: da Elio a Giancarlo Giannini, da Max Gazzè alla Banda Musicale dei Vigili del Fuoco. Il2025, sesta edizione, dal 2 agosto al 13 settembre prossimi a Livorno, è stato presentato a Palazzo Strozzi Sacrati. Oltre al presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini, l’assessora alla cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli ed il direttore artistico delMarco Voleri (moderati da Gianni Todini, direttore di Askanews) è intervenuta anche la capo di gabinetto del presidente Cristina Manetti.“Quest’anno – ha detto il presidente Eugenio Giani, in un messaggio letto durante la presentazione – ildi Livorno celebra un traguardo straordinario: l’80esimo anniversario della scomparsa di Pietro, unche ha segnato la storia della musica operistica e ha contribuito in modo significativo alla cultura musicale della nostra regione e del nostro paese.