Ilfattoquotidiano.it - Un femminicidio insabbiato dal fascismo svelato dopo 90 anni: l’ultimo libro del giornalista Palazzolo

Uncommesso quando ancora quella parola non esisteva. Un duplice assassiniodal, un’indagine depistata forse per ordine degli uomini rampanti del regime. È una storia dimenticata quella contenuta neldelSalvo, inviato di Repubblica, autore di numerosi saggi e molti scoop su Cosa nostra e i suoi legami con la politica. Questa, però, non è una vicenda di mafia, anche se L’amore in questa città (Rizzoli) racconta comunque una storia esclusiva. Nonostante arrivi a quasi novant’dai fatti. Ma andiamo con ordine.Ilracconta la storia di Maria Concetta Zerilli, detta Cetti, vent’, studentessa universitaria, iscritta al secondo anno di Lettere. Viene trovata morta la mattina del 17 settembre del 1935 nelle stanze che oggi ospitano gli archivi della facoltà di Giurisprudenza di Palermo.