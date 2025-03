Ilrestodelcarlino.it - ‘Un caffè col sindaco’: Sacchetti invita i cittadini

Da domani idi Santarcangelo (e frazioni) potranno andare in piazza e incontrare direttamente il sindaco di Santarcangelo per confrontarsi, per uno scambio di opinioni, per fare segnalazioni e capire lo stato dei lavori in città. davanti a un. Una nuova iniziativa rivolta ai residenti, in programma con Filippoper essere più vicini alla gente. "Ho sempre fatto politica e amministrato stando fra la gente – dice il primo cittadino – confrontandomi con la comunità e condividendo idee, linee guida e progetti direttamente con i. In campagna elettorale ho attivato il ‘Filo diretto’ con Santarcangelo, mettendomi anche lì a disposizione di chi volesse scambiare opinioni una volta alla settimana in piazza Ganganelli. Ora continuerò a farlo, con questo appuntamento che si ripeterà a cadenza mensile, per ragionare insieme su quello che riguarda la città e aprire finestre sul mondo che ci circonda".