Veronasera.it - Ultimo fine settimana di eventi per l'Extra sci-fi Festival Verona

Tanti film, e non solo, a tema fantascienza fino al 29 marzo 2025 grazie alla quarta edizione dell’sci-fial Cinema Nuovo San Michele in via Vincenzo Monti 7c - San Michele, e in altri luoghi della città scaligera. Anche quest’anno verranno assegnati due premi.