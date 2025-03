Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor. Giuntoli svela tutto sull’esonero di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 27 marzo 2025– 26 marzo 2025– 25 marzo 2025– 24 marzo 2025– 27 marzo 2025: «È il club che tutti vogliono allenare, qui non ci sono scuse. Vorrei rimanere 10 anni ma. »Ore 12.30 – Laha sceltoal posto dell’esonerato, con il tecnico croato subentrato in corsa in queste ultime 9 partite di campionato per centrare il fondamentale obiettivo Champions League.