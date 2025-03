Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i retroscena sui primi giorni di Tudor alla Continassa, i talenti bianconeri finiscono in vetrina

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dredazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 27 marzo 2025– 26 marzo 2025– 25 marzo 2025– 24 marzo 2025– 27 marzo 2025Calciomercato, da Yildiz a Vlahovic passando per Gatti e Cambiaso: iin. Cifre e scenari per giugnoOre 10:50 – Calciomercato, da Yildiz a Vlahovic passando per Gatti e Cambiaso: tutti gli aggiornamenti sul futuro deiInfortunati(Gazzetta), Cambiaso e Douglas Luiz ci saranno contro il Genoa?ha deciso: e su Bremer.