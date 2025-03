Inter-news.it - UFFICIALE – Sanchez salta Inter-Udinese: infortunio per l’ex

Alexis, grande ex di giornata, salterà la partita trae non si godrà perciò il meritato tributo di San Siro. Il club bianconero ha pubblicato un comunicatoa riguardo.– La Maravilla non ce la fa:la partita tra, perciò il suo secondo ritorno a San Siro. La prima volta ha perso 2-0 ed ha iniziato da titolare in Coppa Italia, stavolta dà forfait e guarderà i compagni da fuori. Il club bianconero ha pubblicato un comunicatoche spiega la situazione: «Calcio comunica che Alexis Sánchez ha riportato, durante l'impegno con la propria nazionale, un trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro. Il calciatore sarà valutato nelle prossime settimane dallo staff sanitario»