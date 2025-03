Ue | anticipiamo parte prestiti G7 a Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.50 "Ho avuto un incontro molto positivo con la coalizione dei volenterosi", che "è diventata più grande, più forte e molto determinata".Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen. C'è stata "un'ampia discussione su come intensificare il supporto all'Ucraina nel breve termine, finanziariamente e militarmente", afferma in un video su X. E annuncia: "Anticiperemo laUe deidel G7 per l'Ucraina". A Parigi "un'altra dimostrazione di unità europea", sottolinea. Per la pace Ucraina e Ue devono "essere forti".