Ue, Sberna "Positivo il raddoppio dei fondi per l'emergenza casa"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Accogliamo con grande favore l'annuncio da parte della Commissione europea di raddoppiare iperabitativa, come parlamentari vigileremo sugli stanziamenti e sulle modalità operative di azioni vadano a beneficio dei cittadini europei". Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Fratelli d'Italia e vice presidente del Parlamento europeo, Antonella, in merito all'impegno, ribadito dal commissario all'Energia, Dan Jorgensen, durante un'audizione della commissione speciale perabitativa, di raddoppiare gli investimenti privati per garantire il diritto a unaaccessibile nell'Ue.