It.insideover.com - Ue: Kaja Kallas passa da un disastro all’altro e farebbe bene a dimettersi

L’elezione dialla guida della diplomazia europea, avvenuta lo scorso dicembre, era stata accolta con grandi aspettative dagli amici della causa ucraina. Con i suoi 47 anni, l’ex premier estone, antirussa viscerale, rappresentava una generazione più giovane rispetto ad altre figure di spicco dell’Ue, come António Costa o Ursula von der Leyen. Diverse capitali non la volevano come segretaria generale della Nato, a causa del suo approccio troppo aggressivo che avrebbe portato a una escalation nelle relazioni con Mosca. Nonostante ciò diversi analisti, come il politologo italiano Vittorio Emanuele Parsi, credevano che l’Alto rappresentante dell’Ue avrebbe potuto fare delalla resistenza di Kyiv, e al tempo stesso gestire in modo efficace i rapporti con gli alleati.Non sonoti neppure sei mesi e anon ne sta andandouna: dei 40 miliardi di euro che aveva chiesto per l’Ucraina ne ottiene cinque, beccandosi un no oltre che dall’Italia meloniana anche dalla Francia di Emmanuel Macron.