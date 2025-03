Ue | domani proposta modifica a target taglio emissioni auto 2025

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 27 mar. (askanews) – La Commissione europea dovrebbe approvaremattina, attorno alle 10, per procedura scritta, un’attesadidel regolamento sulla riduzione obbligatoria delledi CO2 dai veicoli a tappe, con obiettivi per il, e il 2030, per arrivare a zeronette entro il 2035. Le modifiche introdurranno più flessibilità sul rispetto degli obiettivi del, per venire incontro alle casemobilistiche basate nell’Ue, che rischiano altrimenti di dover pagare delle pesanti multe stimate complessivamente fino a 13-15 miliardi di euro. La presentazione delladidel regolamento era stata prevista inizialmente per martedì scorso, 25 marzo, ma la procedura scritta era stata interrotta dalla Commissione a poche ore dall’approvazione per ragioni non ancora chiarite.