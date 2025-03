Lettera43.it - Ue, arriva il kit di sopravvivenza in caso di crisi: cosa comprende, il video e le polemiche

Sta facendo discutere il kit didi 72 ore lanciato dalla commissaria europea per la Gestione delle, Hadja Lahbib, che dovrebbe permettere ai cittadini di affrontare ogni possibile emergenza. Bruxelles ha infatti introdotto una strategia per la preparazione alle emergenze con cui chiede che ogni Stato membro individui delle forniture essenziali utili alla popolazione nei primi tre-quattro giorni di un’eventuale(dai disastri naturali alle guerre fino agli attacchi informatici o militari).Ildi Lahbib che illustra il kit diIn unpostato sui social, Lahbib elenca dunque (con toni anche scherzosi) il contenuto di una borsa di emergenza. Questodocumenti di identità in una confezione impermeabile, acqua, una torcia, un coltellino svizzero, fiammiferi e accendino, denaro contante, medicine e cibo in scatola.