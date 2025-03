Lapresse.it - Ucraina, Yevheniia Kravchuk: “Importante che Italia e Meloni siano a bordo iniziative Ue”

È particolarmenteche l’e il governono“adelleUe” sull’, così come sono importanti i collegamenti della presidente della Consiglio Giorgiacon Donald Trump, perché è una di quelle persone che il presidente degli Stati Uniti “è pronto ad ascoltare”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse, deputatadel partito Servitore del popolo, fondato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e vicepresidente del Gruppo dell’Alleanza dei democratici e dei liberali per l’Europa (Alde).“I buoni collegamenti della presidente del Consiglio Giorgiacon l’amministrazione Trump e con Trump stesso sono molto importanti, perché è sempreche Trump e la sua amministrazione sentano le stesse cose da diversi partner, da persone diverse.