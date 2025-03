Ucraina Tajani Serve compromesso con assenso Kiev e coinvolgimento Ue

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “ha già accettato le intese, ora tocca a Mosca voler dimostrare di voler portare avanti veramente il percorso verso la pace. E’ la Russia che deve decidere se vuole la pace oppure no, una pace che deve essere giusta e duratura, basata su principi chiari che abbiamo ribadito, da ultimo, alla riunione dei ministri degli esteri G7 in Canada delle scorse settimane”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, nelle comunicazioni alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sulle missioni internazionali.“In primo luogo ognideve essere deciso con l’dell’e con ildell’Unione Europea – ha aggiunto -, come ho avuto modo di ribadire al segretario di Stato Rubio, con cui ho avuto un lungo colloquio in Canada.