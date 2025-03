Lapresse.it - Ucraina, Tajani: “Nessuna forza militare italiana prevista sul territorio”

In“non èalcuna partecipazione nazionale a un’eventualesul terreno“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio, in audizione alla Camera sulla partecipazione dell’Italia a missioni internazionali anno 2025 e sulla elazione analitica su missioni internazionali in corso. “Kiev ha già accettato le intese. Ora tocca a Mosca darvi attuazione e dimostrare di voler portare avanti il percorso verso la tregua. È la Russia che deve decidere se vuole la pace oppure no” ha aggiunto il leader della Farnesina. “Una pace che deve essere giusta e duratura, basata sui principi chiave che abbiamo ribadito, da ultimo, alla riunione dei Ministri degli Esteri del G7 in Canada delle scorse settimane”.: “Nulla può essere deciso senza l’Europa”“Nulla può essere deciso sul futuro dell’senza gli ucraini.