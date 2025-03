Ucraina-Russia Zelensky | Putin morirà presto tutto finirà

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –“, è un dato di fatto. E’”. Il presidente ucraino Volodymyrrisponde così, in maniera perentoria, ad una domanda sulla guerra tra. Il numero 1 di Kiev, in un colloquio con un gruppo di giornalisti di diverse testate compresa la Bbc, fa il punto sul conflitto e sui negoziati per porre fine al conflitto che dura da oltre 3 anni. E si esprime in maniera categorica sul 72enne presidente russo. “, è un dato di fatto”, dice, facendo riferimento anche all’età del leader russo. I colloqui andati in scena in Arabia Saudita, dove gli Stati Uniti hanno dialogato separatamente con Kiev e con Mosca, hanno gettato le basi per una tregua relativa alle infrastrutture energetiche e al Mar Nero., che a Parigi ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron, non nasconde lo scetticismo sulla tenuta dell’accordo.