Ucraina-Russia accordo in 5 punti per la tregua | Putin corregge il tiro Zelensky non si fida

Gli ex generali italiani spiegano il loro punto di vista: “Non sarà facile fermare l’ambizione del presidente russo, Trump stia attento”L’Europa spinge sempre di più verso il riarmo, anche se non tutti i paesi sono d’. In ogni nazione c’è un dibattito feroce sul tema ma si va avanti e tenta di arrivare a una conclusione. In tutto questo ci sono gli Stati Uniti che portano avanti le loro idee, con Trump che è vicinissimo ad unatrain 5per lailnon si(Ansa Foto) Cityrumors.itC’è da dire che Kiev avrebbe già accettato il cessate il fuoco integrale ma dallasi nicchia un po’ sotto questo punto di vista, anche se ci sarebbero ben cinqueall’ordine del giorno che sarebbero stati già concordati e in parte accettati da entrambe le parti.