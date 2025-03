Ucraina Meloni serra i ranghi con Tajani e Salvini e fissa la ‘linea Parigi’

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – No all'invio di truppe italiane al fronte inal di fuori di una missione Onu; Ue e Stati Uniti lavorino insieme per costruire garanzie solide e durature per Kiev, all'interno di una 'cornice' euro-atlantica e sulla base di un modello che ricalchi l'articolo 5 della Nato. Alla vigilia del vertice del 'volenterosi', .