Ucraina Meloni serra i ranghi con Tajani e Salvini e fissa la ‘linea Parigi’

(Adnkronos) – No all’invio di truppe italiane al fronte inal di fuori di una missione Onu; Ue e Stati Uniti lavorino insieme per costruire garanzie solide e durature per Kiev, all’interno di una ‘cornice’ euro-atlantica e sulla base di un modello che ricalchi l’articolo 5 della Nato. Alla vigilia del vertice del ‘volenterosi’, in programma oggi all’Eliseo a Parigi, Giorgiaha convocato una riunione a Palazzo Chigi con i due vicepremier Matteoe Antonio(quest’ultimo in video-collegamento dal Friuli Venezia Giulia) e il ministro della Difesa Guido Crosetto per fare il punto della situazione e per definire la linea che l’Italia porterà al summit francese. Il vertice è durato circa un’ora e – riferiscono all’Adnkronos fonti presenti – si è svolto in un “clima positivo” facendo registrare una “totale concordanza” sui temi trattati.