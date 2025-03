Ucraina Meloni conferma il no all’invio di truppe | Lavoriamo con gli Usa La Lega | Bene così basta pulsioni belliciste

Leggi su Open.online

Impegno a tutela dell’, con adeguate garanzie di sicurezza; mano tesa all’America di Donald Trump sui negoziati e oltre; no al dispiegamento di forze italiane, se non in una «missione di monitoraggio» a guida Onu. È la linea che la presidente del Consiglio Giorgiaha portato al vertice sull’ospitato oggi a Parigi da Emmanuel Macron. Are i capisaldi della posizione italiana, a vertice conlcuso, è una nota di Palazzo Chigi. L’incontro all’Eliseo, si legge, «ha permesso di ribadire l’impegno dei partner europei e occidentali per una pace giusta e duratura, che necessita del continuo sostegno all’e di garanzie di sicurezza solide e credibili, che il Presidente del Consiglio ha riaffermato debbano trovare fondamento nel contesto euroatlantico, anche sulla base di un modello che in parte possa ricalcare quanto previsto dall’articolo 5 del Trattato di Washington».