Ucraina, Macron pensa a una "missione di volenterosi". Meloni lo frena: "Niente soldati, lavoriamo con gli Usa per la pace"

Il Vertice della “coalizione dei” di Parig si è chiuso con una certezza: l’Europa non può più aspettare. E Giorgialo ha detto senza giri di parole: le garanzie di sicurezza per Kiev dovranno essere «solide e credibili», radicate «nel contesto euroatlantico», e modellate — almeno in parte — sull’architettura dell’articolo 5 del Trattato di Washington. L’ipotesi, accolta con «interesse» dal presidente francese Emmanuel, sarà oggetto di un approfondimento tecnico. Il presidente francese non apre alla Russia, parla di “mancanza di volontà di trattare da parte di Mosca” e conferma le sanzioni, in assenza di segnali concreti nei confronti di Kiev.anche a una task force a guida franco-britannica da inviare in, una forza “di rassicurazione”, dissuasiva, con i paesi “” disposti a sostenerla e in grado di vigilare su un cessate il fuoco.