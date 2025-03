Lapresse.it - Ucraina, il vertice dei “volenterosi” a Parigi: 31 Paesi presenti

Sono iniziati i lavori delsulla pace e la sicurezza per l’all’Eliseo a31, compresa l’e l’Ue. Al summit convocato dalla presidenza francese sono rappresentati a livello di capi di Stato o di governo 27, compreso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre la Turchia è rappresentata a livello di vicepresidente, l’Australia e il Canada a livello di ambasciatori.Dell’Ue ci i leader di 23 Stati membri, tra cui Giorgia Meloni. Mancano all’appello Ungheria, Slovacchia, Malta e Austria, questi ultimi due non membri della Nato e storicamente neutrali. Ci sono anche i leader di trenon-Ue: Norvegia, Islanda e Regno Unito. Quest’ultimo è promotore, assieme alla Francia, della coalizione deie delle forze di riassicurazione da mandare in supporto all’esercito di Kiev.