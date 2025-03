Thesocialpost.it - Ucraina, Conte spacca il centrosinistra: la mozione contro il Pd

Lail riarmo europeo presentata da Giuseppenon è solo un’iniziativa parlamentare: è una mossa politica studiata per mettere alle strette il Partito Democratico, un atto che punta a colpire il cuore fragile del campo progressista. In un’opposizione già lacerata da tensioni ideologiche e strategie divergenti, l’iniziativa dei 5Stelle rischia di trasformarsi in una frattura insanabile.Alla vigilia della piazzail riarmo convocata dal M5S per il 5 aprile,ha depositato unaalla Camera e al Senato che ribadisce il rifiuto del Movimento verso il progetto di difesa comune europea. «Non possono portarci a un’economia di guerra senza che si esprima il Parlamento», ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio, con toni che mirano più a dividere l’opposizione che a sfidare realmente la maggioranza.