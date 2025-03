Anteprima24.it - Uccisi da auto contromano: “Niente patteggiamento della pena”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ha usato la suacome un’arma, per uccidere mia figlia, e per questo invoco i magistrati affinché non venga consentito a questo assassino di patteggiare la”. Non ha più lacrime da versare Gianfranco Morra, padre di Lucia Morra, investita e uccisa in via Terracina a Napoli, la notte tra il 29 e il 30 settembre 2023. Lucia era in sella a uno scooter guidato dal suo amico Francesco quella notte: entrambi stavano tornando a casa quando una vettura sportiva lanciata a tutta velocitàha spezzato le loro giovani vite. Alla cui guida, malgrado fosse sotto l’effettodroga, c’era un ragazzo che in primo grado è stato condannato a dieci anni di carcere. Il video dell’impatto, ripreso dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza e annesso agli atti, mette i brividi e domani, davanti seconda sezioneCorte d’Appello di Napoli, c’è attesa per l’inizio del processo di secondo grado.