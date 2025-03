Lanazione.it - Uccise un ragazzo di 19 anni e lo rapinò, aggressore condannato a 15 anni

Firenze, 27 marzo 2025 – Quindicidi reclusione. È la condanna inflitta al processo in rito abbreviato per Cheikhna Dia, 28del Senegal, accusato di omicidio volontario e rapina, dopo aver accoltellato a morte Petru Tataru, 19enne della Moldavia assalito in pieno centro, in largo Alinari, la notte tra il 13 e 14 marzo 2024. La pm Alessandra Falcone aveva chiesto 18di reclusione. I difensori, gli avvocati Francesco Stefani e Chiara Galli, il riconoscimento del reato meno grave di omicidio colposo o, in ipotesi, omicidio preterintenzionale. In aula c’era anche la madre, Silvia, del 19enne ucciso. La donna ha chiesto di costituirsi parte civile ma il giudice ha respinto la richiesta per motivi tecnici. Fu un omicidio efferato. In un video delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona si vede il momento dell’accoltellamento.