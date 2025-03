Ilrestodelcarlino.it - Uccise il vicino con un bilanciere. Definitiva la condanna a 23 anni

Diventalaa 23di carcere a carico Edi Zegarac – 55originario della Slovenia, ma cittadino italiano, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù – accusato di aver ucciso ildi casa, Nicola Donadio, sfondandogli il cranio con undi ferro e il 3 luglio del 2023, a Misano, al termine di un litigio dovuto a quanto pare a vecchi screzi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato alla difesa di Zegarac, confermando di fatto la sentenza del giugno 2024 con cui la Corte d’Appello di Bologna aveva rivisto la decisione della Corte d’Assise di Rimini, aggravando l’inizialea 15e 4 mesi di reclusione, oltre a 4di libertà vigilata. Il tribunale di primo grado, non riconoscendo alcuna aggravante, in virtù della riforma Cartabia e tenendo presente la precedente richiesta di abbreviato dell’imputato, aveva applicato il beneficio dello sconto di pena del processo in abbreviato anche se c’era stato dibattimento.