Game-experience.it - Ubisoft annuncia una sussidiaria con Tencent e le IP di Assassin’s Creed, Far Cry e Rainbow Six Siege

Leggi su Game-experience.it

hato una rivoluzione nel suo modello di business, creando una nuovache gestirà esclusivamente i suoi tre franchise più importanti:, Far Cry eSix, gigante cinese dei videogiochi, ha investito 1,16 miliardi di euro per acquisire una quota di minoranza del 25%. La nuova entità, valutata circa 4 miliardi di euro, mira a trasformare questi titoli in ecosistemi duraturi e sempreverdi, aumentando gli investimenti e migliorando l’offerta multiplayer e narrativa.Questa mossa segna un passo fondamentale per, che ha visto il proprio valore di mercato crollare dell’80% negli ultimi cinque anni. Separando gli asset più redditizi da quelli meno performanti, la compagnia punta a rafforzare il bilancio e ottimizzare la crescita.