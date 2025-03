Laprimapagina.it - UAW appoggia i dazi di Trump sulle auto importate ma avanza richieste su diritti e welfare

Il sindacato Unitedmobile Workers (UAW) ha espresso il suo sostegno alla decisione di Donalddi imporredel 25%, definendola un passo verso politiche che tutelano i lavoratori americani piuttosto che gli interessi delle grandi aziende. Il presidente del sindacato, Shawn Fain, noto per il suo sostegno a Kamala Harris durante la campagna elettorale, ha dichiarato che “l’amministrazioneha fatto la storia con le azioni di oggi”.Tuttavia UAW ha anche avvertito l’amministrazione contro eventuali tentativi di ridurre idei lavoratori o di tagliare benefici essenziali come la previdenza sociale, Medicare e Medicaid. La partita è aperta e le reazioni non sono tardate ad arrivare da tutto il Mondo.