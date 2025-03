Tvzap.it - Tv in lutto, addio alla celebre attrice: è mistero sulla morte

Le autorità di Los Angeles sono impegnate in un’indagine approfondita per determinare le cause della dipartita della famosa. Ciò che è noto finora è che Paloma Santangelo si era sottoposta di recente a delle “iniezioni cosmetiche” nella sua residenza a Malibu. Gli investigatori stanno quindi cercando di stabilire se vi sia un legame concreto tra questi trattamenti estetici e la sua.Cindyana Santangelo,per i suoi ruoli in serie televisive come ER e CSI Miami, è deceduta all’età di 58 anni. Nonostante il suo brillante apporto al mondo dello spettacolo, la causa della suarimane ancora incerta. Secondo il portale TMZ, il decesso è avvenuto il 24 marzo a seguito del ricovero in ospedale, quando la Santangelo è stata trasportata d’urgenza nel pomeriggio. La comunità artistica e non solo è rimasta scossa dnotizia della scomparsa di colei che veniva affettuosamente definita la “Marilyn Monroe Latina“.