Tuttosport – "Mi dispiace per Motta". Poi svela cosa gli ha chiesto Tudor e sul rientro…

2025-03-26 23:04:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da:“Questa stagione è stata un po’ sfortunata e ci sono stati tanti infortuni oltre al mio. Miper Thiago, è stato un bravo allenatore per me. Come siamo partiti sembrava che avremmo fatto buone cose“, ma purtroppo è andata così e mimolto. Intervistato da Sky Sport, Gleison Bremer, difensore della Juventus ai box dallo scorso ottobre, commenta l’avvicendamento sulla panchina bianconera, con Igorsubentrato all’italo-brasiliano ex Bologna, esonerato.Sulle condizioniPoi, sulle proprie condizioni, il brasiliano aggiunge: “Mi fa piacere tornare a parlare nelle interviste, torno a sentirmi calciatore. Sono stati mesi difficile ma ora sto bene. Sta proseguendo tutto bene, ho iniziato già a correre ma dobbiamo rispettare i tempi.