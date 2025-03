Trentotoday.it - Tutto pronto per il funerale di Karen Demozzi

Leggi su Trentotoday.it

È davveroad Albiano per l’ultimo saluto a, la 52enne trentina morta in un tragico incidente mentre si trovava in vacanza in Kenya; oltre a lei, a perdere la vita quel giorno anche un altro italiano, Marco Curcio.Tutti in campo per aiutare i figli di: ecco.