Amica.it - Tutti pazzi per Matt Damon, a Favignana per l’Odissea di Christopher Nolan

Leggi su Amica.it

Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o e Charlize Theron: sono solo alcune delle star protagoniste di The Odissey,, il nuovo film diin parte girato in Italia, a. Nei giorni scorsi la troupe dell’iconico regista è arrivata sull’isola, e ad attirare la maggior parte degli sguardi, nonostante la presenza di Zendaya, è stato, che ha sfoggiato muscoli cesellati e una inedita lunga barba sale e pepe.è Ulisse nel nuovo film diLe ultime foto della produzione dimostranosull’isola a torso nudo, sullo sfondo le scogliere. A, come detto, è arrivata anche Zendaya, immortalata con i capelli raccolti e un lungo abito chiaro dal taglio impero, ma è stato l’attore 54enne a calamitare l’attenzione, complice il fisico scolpito.