Ilfattoquotidiano.it - Tutti pazzi per la “Dubai chocolate”, la cioccolata con un ingrediente “speciale”: ecco dove trovarla in Italia e quanto costa

Lapiù famosa (del momento) su TikTok sta conquistando contestualmente anche gli scaffali della Lidl,ormai risulta difficile. Si tratta della ““. Una semplice ricerca sulla piattaforma cinese rivela la grande quantità di video in cui se ne parla: prima all’estero e ormai anche in. Le tavolette sono arrivate sugli scaffali del supermercato dell’azienda tedesca lunedì 24 marzo. Il prodotto è in edizione limitata e questo deve aver contribuito alla corsa per accaparrarsi fino all’ultimo quadratino. Si tratta di una tavoletta di cioccolato al latte, ripiena di crema al pistacchio e kadayif (o kadaif) croccante. Il costo? 3,99€ per una tavoletta da 122 grammi, commercializzata con il marchio “J.D. Gross”.Ma lanon è certo una novità degli ultimi giorni.