Tutti appecoronati | Calenda le spara contro il governo

Carloa Otto e Mezzo. Il leader di Azione, ospite di Lilli Gruber nella puntata di giovedì 27 marzo, commenta il cosiddetto vertice dei "volenterosi" che ha visto 30 paesi europei riunirsi per il destino dell'Ucraina. "L'indi Parigi è servito a dare il messaggio forte che non abbiamo intenzione di togliere sanzioni con una finta tregua visto che i russi continuano a bombardare. Credo che questo formato dei 'volenterosi' sarà quello attraverso cui pian piano si creerà il nocciolo di un esercito più indipendente dalla Nato. Per ragioni ovvie: perché Trump è amico di Putin e nemico dell'Europa, e su questo Meloni prima o poi dovrà scegliere. Al nostro congresso sarà importante cercare di capire e tirare fuori posizioni concrete. Perché stare con Usa, Ue e Ucraina non è una posizione concreta, per scelta degli Usa.