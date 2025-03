Liberoquotidiano.it - Tutelare l'avifauna dalle reti elettriche: a Roma il simposio del progetto Life Milvus

Leggi su Liberoquotidiano.it

Aquile, cicogne, falconidi, grifoni e nibbi reali sono alcune delle specie di uccelli che ogni anno muoiono folgorati dalla corrente elettrica posandosi sui cavi di media tensione durante le loro rotte migratorie. Un fenomeno che coinvolge soprattutto uccelli dall'ampia apertura alare, alcuni dei quali già a rischio estinzione. Con l'obiettivo dil'si è tenuto ieri il“La prevenzione del rischio di elettrocuzione dell'”, un incontro che ha riunito esperti, rappresentanti delle istituzioni e associazioni ambientaliste. Durante il dibattito sono state analizzate le cause del problema e le strategie più efficaci per mitigarne gli effetti, con particolare attenzione alle possibili soluzioni tecniche e normative per proteggere la fauna selvaticainfrastrutture