Tumore della mammella, cos’è e quando è indicata la crioablazione

Si usa già per le lesioni benigne. Ma ora, in casi selezionati, può avere significato anche nel trattamento delal seno. Si chiamae, come spiegano gli esperti dell’Unità di Radiologia senologica del Policlinico di Milano, può trovare spazio anche nelle forme maligne.laIl termine fa capire che si tratta di una tecnica che sfrutta l’azione delle basse temperature. In pratica si tratta di una tecnica percutanea guidata da ecografia. Attraverso una millimetrica incisione cutanea, l’operatore introduce un’agosonda di 17 Gauge in grado di creare una sfera di ghiaccio attorno alla lesione tumorale.Così, grazie al freddo estremo, si determina la necrosi cellulare attraverso fasi alternate di congelamento per decompressione di argon e scongelamento tramite riscaldamento elettrico.