Tudor si presenta | Darò tutto per la Juve Alla squadra chiedo di pedalare forte

Torino, 27 marzo 2025 – Obiettivo Champions League. Igorè stato chiamato a traghettare laverso la coppa dalle grandi orecchie, cioè rientrare nei primi quattro posti, e per farlo punterà sul concetto dintinità, dna bianconero, mentalità.ciò che non si è visto con Thiago Motta. Da ex giocatore e da ex vice di Andrea Pirlo,incarna bene lo spiritontino, ripartendo probabilmente da un modulo diverso, con difesa a tre e ben altro tipo di atteggiamento. Da subentrante spesso è stato capace di dare una grande scossa e davantisi staglia una volata di nove partite, senza coppe, con la necessità di dare al bilancio del prossimo anno i ricavi Champions (60-70 milioni). Poi, a giugno, si valuterà il da farsi. Potrebbe anche rimanere Igor, sopratse il finale sarà convincente, ma la dirigenza si è tenuta la porta aperta a un nuovo ciclo, tra chi vorrebbe il ritorno di Conte e chi apprezzerebbe il calcio intenso di Gasperini.