Juventusnews24.com - Tudor scherza su Khephren Thuram: «Ho sentito suo papà Lilian, mi ha detto di dargli uno schiaffo se fa qualcosa di sbagliato»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24su: cosa hail nuovo allenatore della Juventus, ex compagno in bianconero diNella conferenza stampa di presentazione, il neo allenatore della Juventus Igorha parlato anche di. Le dichiarazioni del tecnico bianconero.– «Ieri ho, mi hache se fadidagli subito uno. No, è educato mi han parlato tutti bene.è forte, lo conosco da Nizza, è umile, si mette a disposizione».LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI IGORLeggi su Juventusnews24.com