Ilgiornaleditalia.it - Tudor "La Juve ha giocatori forti, c'è voglia di ripartire"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Presentato il nuovo tecnico che guiderà i bianconeri anche nel Mondiale per Club TORINO - "Darò tutto per non deludere nessuno e fare un lavoro giusto. Laè un club che tutti vorrebbero allenare ma c'èdi lavorare, di fare bene e riuscire a raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo. Cre