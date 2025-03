Unlimitednews.it - Tudor “La Juve ha giocatori forti, c’è voglia di ripartire”

TORINO (ITALPRESS) – “Darò tutto per non deludere nessuno e fare un lavoro giusto. Laè un club che tutti vorrebbero allenare ma c’èdi lavorare, di fare bene e riuscire a raggiungere l’obiettivo che tutti sappiamo. Credo tanto in questa squadra, sono. C’è stato poco tempo per lavorare ma niente scuse”. Igorè alla Continassa da pochi giorni ma sa già quello che deve fare. Lantus, il club dove è cresciuto da calciatore e dove era già tornato una volta, come vice di Andrea Pirlo, lo ha chiamato per salvare una stagione fin qui ben al di sotto delle aspettative E dove il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions sono fondamentali da raggiungere.E il tecnico croato per la società è la persona giusta. “Con Thiago c’è e rimane un grande rapporto di stima e rispetto, può fare l’allenatore a grandi livelli e gli auguro tutto il bene – è stata la premessa di Cristiano Giuntoli, aprendo la conferenza stampa di presentazione di– Dopo Firenze abbiamo analizzato a mente fredda l’andamento delle ultime gare, non eravamo preoccupati per le sconfitte ma per come erano arrivate e abbiamo deciso di dare una sterzata.